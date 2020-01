Europei pallanuoto, il Setterosa si ferma ai quarti di finale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Europei pallanuoto femminile, Russia-Italia 13-7: il cammino del Setterosa si ferma ai quarti di finale. Ora in palio il 5° posto. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto femminile, Russia-Italia 13-7. Terzo k.o. per il Setterosa nella competizione che deve dire addio ai sogni di gloria. Il cammino delle azzurre si è fermato ai quarti di finale con la nazionale sovietica che, grazie ad una seconda parte di partita, eccezionale si è regalata la semifinale. Ora per Queirolo e compagne il cammino dal 5° all’8° posto. “La squadra ha tenuto fino a metà gara – ha detto nel post gara il coach Zizza – poi abbiamo forzato troppo le conclusioni e paghiamo 2/10 in superiorità numerica. Vogliamo chiudere al meglio l’Europeo per pensare al torneo di qualificazione olimpica. Bisogna migliorare per non commettere più gli stessi errori“. Il resoconto ... newsmondo

