Estorsioni con finalità mafiose: sequestro da un milione e mezzo a noto imprenditore nel Salernitano (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Su delega di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un nuovo decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale nei confronti dell’imprenditore nocerino Ciro Barba, integrando un precedente sequestro cui era stata data esecuzione ad Aprile 2019. Dalle indagini eseguite nei suoi confronti era emerso, infatti, che l’imprenditore – condannato in via definitiva per estorsione continuata aggravata da finalità mafiose, nonché in primo grado per associazione mafiosa, reato poi dichiarato estinto per prescrizione – si è, nel tempo, adoperato per liberarsi formalmente delle sue proprietà, intestandole a prestanome, al fine di sottrarsi all’applicazione di misure di prevenzione (reato previsto dall’art. 512 bis del Codice Penale – trasferimento ... anteprima24

