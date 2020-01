Eros Ramazzotti, feeling con Miss Russia: chi è la bellissima [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Eros Ramazzotti è pronto a voltare pagina dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli? A giudicar dal video postato dall’ex Miss Russia Tatiana Kotova, pare proprio di sì… Nel 2019 Eros Ramazzotti ha scritto la parola fine al matrimonio e all’amore con Marica Pellegrinelli: una notizia che ha rattristato moltissimo i fan del … L'articolo Eros Ramazzotti, feeling con Miss Russia: chi è la bellissima FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

