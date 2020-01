Enrico Nigiotti, nuovo album: quando esce, canzoni e significato (Di martedì 21 gennaio 2020) Enrico Nigiotti, nuovo album: quando esce, canzoni e significato Era già noto che il nuovo album di Enrico Nigiotti, che prenderà parte al Festival di Sanremo, fosse in arrivo il 14 Febbraio. Adesso sono anche state rese note alcune date del suo prossimo tour, che partirà il 2 Maggio 2020. Enrico Nigiotti, a Sanremo dopo il successo di Nonno Hollywood La scorsa edizione di Sanremo ha visto Enrico Nigiotti e la sua Nonno Hollywood godere di un successo lusinghiero, diventando Disco d’Oro in poco tempo e vincendo anche il Premio Lunezia. Per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo, il cantautore livornese sarà in gara con Baciami Adesso, un brano molto romantico. “Canto l’amore nel momento in cui una relazione tiene in manette istinto e voglia, piuttosto che razionalità e orgoglio. quando basterebbe il silenzio di un bacio. Io credo molto in questa ... termometropolitico

