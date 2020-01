Energia e clima, via libera al piano nazionale: entro il 2030 le rinnovabili dovranno contribuire per il 30% al consumo totale (Di martedì 21 gennaio 2020) Restano confermati i target sull’efficienza energetica e sulle emissioni di gas serra, mentre si fa qualche passo in più sul fronte degli obiettivi al 2030 per le rinnovabili. Dopo averlo inviato a Bruxelles, alla Commissione europea, il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo definitivo del piano nazionale Integrato per l’Energia e il clima (Pniec), predisposto con i ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti. Un documento di 300 pagine che riporta diverse modifiche rispetto alla bozza che era stata redatta a gennaio 2019, anche perché tiene conto delle novità incluse nel decreto legge sul clima, ma anche di quanto previsto in tema di investimenti con la sottoscrizione del Green New Deal, già recepito dalla legge di bilancio 2020. Anche se, come dichiara lo stesso ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, si tratta di un testo che a livello europeo “vive in funzione degli ... ilfattoquotidiano

