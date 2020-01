Energia e clima: pubblicato il Piano Nazionale Integrato (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il clima, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder. Con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di ... meteoweb.eu

AgneseCecchini : Pubblicato il testo definitivo del #Pianonazionaleintegratoenergiaclima Il testo è stato inviato alla Commissione e… - max_goofy68 : Ecco il Piano energia e clima - sigmaexperience : L’industria #oil & #gas deve intensificare gli sforzi per il clima. Leggere il report aie. -