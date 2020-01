Emis Killa single dopo 8 anni | “Io e Tiffany ci siamo lasciati” – ecco perché

Emis Killa torna single : dopo 8 anni è finita con Tiffany : Emis Killa e Tiffany si sono lasciati: l’annuncio sui social network È giunta al capolinea la storia d’amore tra Emis Killa e Tiffany. I due hanno annunciato la rottura su Instagram, confermando così i sospetti che i fan avevano da giorni. Nonostante siano entrambi molto riservati, Emis e la compagna erano una delle coppie più […] L'articolo Emis Killa torna single: dopo 8 anni è finita con Tiffany proviene da Gossip e Tv.

Emis Killa - post su instagram “Non sono Ricco” la metà dei guadagni va allo stato : Il rapper Emis Killa precisa di non essere ricco, lo stato si prende la metà dei suoi guadagni Destano stupore e sorpresa le rivelazioni di Emis Killa su instagram. Il rapper confessa, a chi gli ha chiesto se il successo gli ha dato alla testa, che a volte non ha una concezione equilibrata delle cose. Il cantante ha detto che in alcune occasioni ha mancato di umiltà, come quando ha parlato di un paio di jeans costosi come se fossero ...

Emis Killa : "Noi rapper non siamo ricchi : in Italia se guadagni 100 più di 50 vanno allo Stato" : “La fama non mi ha dato alla testa. La ricchezza? Noi rapper di successo sicuramente non ci possiamo lamentare, ma non siamo ricchi. Ricordatevi anche che viviamo in un Paese dove se guadagni 100 più di 50 vanno allo Stato”. A dirlo è Emis Killa che, nelle storie di Instagram, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan. Parlando della vita dopo la fama, l’artista ha scritto: “Mi rendo conto che a ...

Emis Killa conduttore di Yo! Mtv Raps : Emis Killa - Yo! Mtv Raps Emis Killa è il conduttore della nuova versione italiana di Yo! Mtv Raps, il programma interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop che tra qualche mese – primavera 2020 – sbarcherà in prima tv su Mtv. Dopo Regno Unito, Germania, Africa e Asia, anche l’Italia abbraccerà il format televisivo di riferimento della musica rap internazionale. Per questo è stato scelto alla conduzione uno ...

