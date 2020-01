Emis Killa, finisce dopo 8 anni la storia d’amore con Tiffany: ecco perché (Di martedì 21 gennaio 2020) Emis Killa, rapper milanese classe 1989, è tornato single dopo 8 anni di storia d’amore con Tiffany. Quest’ultima, fashion blogger di origini francesi, è stata la sua compagna, ma è anche la madre di sua figlia. A svelarlo è stato lo stesso rapper sui social media, ovvero attraverso una serie di Instagram Stories. Sul suo profilo, Emis Killa ha condiviso queste parole: Non amo spiattellare i caz*i miei sui social ma ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme e manco da poco, da ormai qualche mese. Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo: il perché di questa scelta sono solo affari nostri. Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti, non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei. Non ... trendit

martistrocchi : emis killa e tiffany che si sono lasciati dopo 11anni che stavano insieme, chi è fan di emis sa che periodo fosse per lui. io piango. - niccolo88266391 : Figli di un re minore Gigi D’Alessio Nino D’Angelo ospite Emis killa Assago ?????? -