Eminem, nuovo album: quando esce, canzoni e significato (Di martedì 21 gennaio 2020) Eminem, nuovo album: quando esce, canzoni e significato Assolutamente inaspettato, nella notte tra il 16 e il 17 Gennaio 2020 è uscito Music To Be Murdered By, nuovo disco del rapper americano Eminem. Il nuovo album ha già fatto parlare di sé, in particolare per Unaccomodating e Darkness. Le polemiche sul nuovo album Il titolo del nuovo album di Eminem, Music To Be Murdered By è una citazione hitchcockiana e infatti la voce del grande regista inglese è presente nella traccia 4, Alfred



Interlude, e nell’ultima, Alfred



Outro. Ma sono due le tracce che hanno sollevato un polverone di polemiche: Unaccomodating, che richiama l’atto terroristico che causò 22 vittime durante un concerto a Manchester di Ariana Grande (e i fan della cantante non hanno reagito in modo esattamente amichevole), e Darkness, che trae ispirazione da un altro fatto di sangue: un individuo ... termometropolitico

Fl4m3N1c0 : Avrei voluto ascoltare il nuovo album di Eminem insieme come facevamo sempre - FabioArboit : Eminem fuori con un disco nuovo a sorpresa e dentro un richiamo a #Thesoundofsilence di #SimonandGarfunkel… -