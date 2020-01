Emergenza clima, Trump a Davos: basta i profeti di sventura (Di martedì 21 gennaio 2020) Milano, 21 gen. (askanews) – “Questo è il momento per grandi speranze, gioia e ottimismo. Per accogliere le possibilità del futuro però dobbiamo respingere i perenni profeti di sventura e le loro profezie apocalittiche”. Così Donald Trump si rivolge alla platea del World economic forum di Davos, da cui lo ascolta anche Greta Thunberg, la giovane donna simbolo della lotta ai cambiamenti climatici che ha parlato poco prima del presidente degli Stati Uniti, dichiarando che i governi “non hanno fatto praticamente nulla”, per contrastare il surriscaldamento globale. Una sorta di botta e risposta fra i due, arrivato durante il lungo discorso di Trump in cui il presidente ha rivendicato il successo economico della sua politica commerciale, ha attaccato la “sinistra radicale” ha sostenuto “l’ambiente è molto importante”, annunciando ... notizie

