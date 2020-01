Elly Schlein affronta Salvini: «Perché non c’eravate alle riunioni sui negoziati di Dublino?» – Il video (Di martedì 21 gennaio 2020) Ad aspettare Matteo Salvini, fuori da un ristorante a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, c’era anche Elly Schlein, ex europarlamentare e candidata capolista per Bologna-Ferrara e Reggio Emilia nella lista “Emilia-Romagna coraggiosa” che appoggia Bonaccini come candidato presidente. Elly Schlein, come si vede nel video, rivolge al leader della Lega una domanda sui negoziati di Dublino, ovvero sul sistema che in Europa disciplina l’assegnazione dei richiedenti asilo ai paesi membri dell’Ue. «Ma Perché non siete mai venuti alle 22 riunioni sui negoziati di Dublino?» chiede l’ex europarlamentare. «Le riunioni che servivano, io le seguivo» è la replica di Matteo Salvini. Nel video, che è stato postato su Facebook direttamente da Elly Schlein, vengono conteggiati anche i secondi che l’ex ministro dell’Interno impiega prima di ... open.online

