Elezioni regionali in Emilia Romagna 2020 | l’affluenza alle urne

L'Emilia Romagna si prepara a eleggere il prossimo presidente della Regione, nello stesso giorno – domenica 26 gennaio – in cui saranno chiamati alle urne anche i cittadini della Calabria. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe essere in corso un'inversione di rotta per una regione storicamente "rossa" ma investita da un'ondata filo-leghista soprattutto nelle periferie. Le Elezioni regionali 2020 si riveleranno dunque decisive non solo per l'Emilia Romagna ma anche per gli equilibri politici dell'intero Paese: di seguito tutti i dati relativi all'affluenza. Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: l'affluenza Il giorno delle Elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati riguardanti l'affluenza alle urne per la regione Emilia Romagna.

