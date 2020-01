Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: exit poll e risultati del voto (Di martedì 21 gennaio 2020) Domenica 26 Gennaio 2020 l’Emilia Romagna, così come la Calabria, eleggerà il nuovo Presidente tramite Elezioni regionali. Uno scontro politico importante non solo a livello locale ma anche nazionale: i risultati potrebbero far vacillare il governo Conte bis qualora il partito di Matteo Salvini dovesse risultare vincente. Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 Il giorno delle Elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno gli exit poll e i risultati delle Elezioni regionali dell’Emilia Romagna. Le circoscrizioni Per le Elezioni regionali 2020, l’Emilia Romagna si vedrà divisa in 9 circoscrizioni, ognuna delle quali rappresentata da una provincia: Bologna; Ferrara; Forlì-Cesena; Modena; Parma; Piacenza; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini. In ciascuna circoscrizione i vari candidati avranno a loro supporto diverse liste circoscrizionali. Quasi tutti i ... notizie

LegaSalvini : SCONTRO IN EMILIA ROMAGNA: 'PD COME CETTO LA QUALUNQUE. PROMETTE QUALSIASI COSA' #BorgonzoniPresidente… - SkyTG24 : Elezioni regionali, Conte: Improbabile che lunedì torni a fare il prof - you_trend : ??? Mancano 5 giorni alle elezioni regionali in #EmiliaRomagna e in #Calabria ?? Ecco la nostra guida per seguirle… -