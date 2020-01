Ecco i sintomi del misterioso virus cinese (Di martedì 21 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Il virus ha colpito un'altra vittima nella città in cui è divampato il focolaio, cresce la paura di contagio su scala internazionale ma il secondo centro di controllo per le malattie infettive europeo interviene per tranquillizzare le preoccupazioni, occhi puntati sui sintomi, sono simili ad un raffreddore stagionale Crescono in Cina i casi di contagio del virus che colpisce le vie respiratorie e, di conseguenza, aumenta anche la preoccupazione in merito al rischio della diffusione della malattia in Europa. Dopo la notizia della quarta vittima colpita dal feroce virus, l’apprensione sulla possibilità di contagio da coronavirus diventa sempre più tangibile. Oltre 200 i casi di infezione fin ora registrati, di cui una cinquantina le situazioni gravi. Mentre si teme per quello che potrebbe avvenire nel più vicino futuro, relativamente ad una possibile epidemia su ... ilgiornale

