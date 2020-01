Ecco i candidati di Evo Morales (Di martedì 21 gennaio 2020) Evo Morales ha reso noti da Buenos Aires i nomi dei candidati del Movimiento al Socialismo (MAS) che correranno per la carica di presidente e di vice presidente della Bolivia alle elezioni del prossimo 3 maggio.Contraddicendo le scelte provenute recentemente dal Pacto de Unidad, cioè dalle organizzazioni che appoggiano il MAS in patria, che avevano proposto l’ex ministro degli esteri David Choquehuanca e il leader cocalero Andrónico Rodríguez, Morales, coordinatore della campagna, ha deciso di puntare sul suo ex ministro dell’economia Luis Arce Catacora.Declassando a vice l’indigeno aymara David Choquehuanca, che per undici anni ha occupato la carica di ministro degli esteri, e che inaspettatamente aveva lasciato ogni incarico di governo per tornare a dedicarsi al partito.La decisione di Evo Morales è stata comunicata in una conferenza ... huffingtonpost

