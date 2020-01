È stata confermata l’autenticità di un autoritratto di Vincent Van Gogh della Galleria

Skam Italia - la quarta stagione è stata confermata : Lo scorso agosto, molti fan erano rimasti delusi quando la piattaforma di streaming Tim Vision aveva comunicato la decisione di cancellare Skam Italia, dopo tre stagioni. La produzione originale, curata e prodotta da Ludovico Bessegato per Cross Productions, era l’adattamento nostrano di una serie adolescenziale inizialmente nata in Norvegia e poi declinata in vari mercati internazionali. Nel nostro Paese era riuscita a ritagliarsi un seguito ...

Per Bill Cosby è stata confermata la condanna per violenza sessuale - : Carlo Lanna Novità sul processo ai danni di Bill Cosby, poche ore fa la conferma della condanna di prima grado nonostante le prove portate in appello dai suoi legali Ci sono novità dell’ultimo minuto per il caso di Bill Cosby. Il celebre attore americano, conosciuto per aver preso parte alla storica sit-com "I Robinson", nel 2018 era stato giudicato colpevole di aver drogato e violentato una ex dipendente della Temple University. ...

La condanna per violenza sessuale a Bill Cosby è stata confermata in appello : La condanna per violenza sessuale a Bill Cosby, un attore e comico americano noto per la serie tv I Robinson, è stata confermata in appello. Lo ha deciso la Corte Suprema della Pennsylvania, confermando tutte le accuse che nel 2018