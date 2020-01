Dopo il musical, arriva La Tata su Netflix: tutte le stagioni disponibili da febbraio? (Di martedì 21 gennaio 2020) La notizia non è ancora sTata confermata, ma secondo indiscrezioni, ben presto troveremo tutte le stagioni de La Tata su Netflix. A sganciare la bomba, il settimanale iO Donna – di proprietà del Corriere della Sera - che avrebbe riportato sui social la news sul ritorno della mitica Francesca.La piattaforma video tuttavia non ha ancora ufficializzato né smentito la cosa, perciò non resta che attendere per saperne di più. Intanto, se volete fare un rewatch della sitcom, La Tata è disponibile su Amazon Prime Video (in lingua originale sottotitolata in italiano) e su TimVision.Di recente, il rinomato sito The Hollywood Reporter ha annunciato un musical de La Tata, che andrà in scena a Broadway. Secondo quanto si apprende, il progetto sarà un adattamento teatrale della comedy, andata in onda negli anni '90 e il cui titolo originale è The Nanny. Il musical sarà curato da Fran ... optimaitalia

