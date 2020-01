Donna ustionata, condizioni gravi: necessario il trasporto a Bari in elicottero (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – La gravità delle lesioni riportate dalla Donna rimasta ustionata questo pomeriggio a Pago Veiano hanno costretto i medici del San Pio a rendere necessario il trasporto in elisoccorso al centro grandi ustionati di Bari, vista la mancata disponibilità di posti presso quello di Napoli. La Donna, una 70enne di Pago Veiano, era rimasta ferita nel tentativo di accendere il fuoco nel camino della sua abitazione di contrada Miniera, rimediando ustioni per il 50% del corpo. Inizialmente era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del San Pio in codice rosso. L'articolo Donna ustionata, condizioni gravi: necessario il trasporto a Bari in elicottero proviene da Anteprima24.it. anteprima24

romasulweb : Ostia, incendio ed esplosione in un appartamento: una donna ustionata - Notiziedi_it : Ostia, incendio ed esplosione in un appartamento: una donna ustionata - Notiziedi_it : Ostia, incendio ed esplosione in un appartamento: una donna ustionata -