Disney Plus arriva il 24 marzo 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Ormai è ufficiale, Disney Plus sarà disponibile dal 24 marzo 2020! Segnate questa data e non prendete impegni! Potremo guardare in streaming tantissimi contenuti su un’unica piattaforma. Ecco cosa potremo potremo vedere su Disney Plus Italia: Tutti i titoli Marvel nel catalogo Tutti i titoli Star Wars nel catalogo Tutti i titoli Pixar nel catalogo Disney Plus Italia: Quanto costa l’abbonamento? Il costo ufficiale divulgato è di 6,99 € al mese oppure 69,99 € all’anno Niente pubblicità, nè prezzi aggiuntivi. Pubblicheremo il catalogo offerto e lo aggiorneremo con le new entry mese per mese. Continuate a seguirci! L'articolo Disney Plus arriva il 24 marzo 2020 proviene da nerdgate. nerdgate

