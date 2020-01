Disney+, la nuova piattaforma di streaming arriva in Italia il 24 marzo: ecco cos’è, come funziona e quanto costa (Di martedì 21 gennaio 2020) È iniziato il conto alla rovescia per il debutto di Disney +, la nuova piattaforma di streaming che conterrà i programmi di diversi grandi marchi tra cui Pixar, Marvel, Star Wars, e National Geographic, che sarà disponibile in Italia dal 24 marzo, con una settimana d’anticipo rispetto alla data inizialmente prevista. Un portale che offrirà agli spettatori di tutte le età un nuovo modo di godere dei contenuti proposti dagli iconici brand di intrattenimento assieme a contenuti esclusivi come film, serie tv, documentari e corti prodotti appositamente per il nuovo servizio. Il tutto a un prezzo decisamente concorrenziale rispetto ad esempio a Netflix: si parla di 6.99 euro al mese oppure 69.99 euro l’anno per lo stream simultaneo in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie su quattro schermi, numero dei download illimitato su un massimo di dieci dispositivi e possibilità di ... ilfattoquotidiano

