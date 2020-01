Disney + in Italia prima del previsto, ecco il prezzo ufficiale (Di martedì 21 gennaio 2020) Buone notizie per i fan Italiani ed Europei, infatti Disney + in Italia e negli altri paesi del Vecchio Continente arriverà con una settimana di anticipo. Inizialmente il debutto della nuova piattaforma streaming era previsto per il 31 marzo, ma questa mattina la casa di topolino ha inviato un comunicato ufficiale che è una dolce sorpresa per tutti gli appassionati: Disney + in Italia dal 24 marzo! Il settore Direct-to-Consumer & International di The Walt Disney Company ha fissato il lancio di Disney+ in Italia e in alcuni paesi della Europa occidentale (Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera) dunque per il 24 marzo 2020, mentre in altri paesi come Belgio, Scandinavia e Portogallo avverrà successivamente nell’estate 2020. Disney+ offre agli spettatori di tutte le età un nuovo modo di godere degli impareggiabili contenuti proposti da iconici brand di ... giornalettismo

