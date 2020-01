Disney+ in Italia dal 24 marzo 2020, arriva l’annuncio ufficiale di Baby Yoda (Di martedì 21 gennaio 2020) Il servizio streaming di Disney arriverà in Italia e in molti altri paesi europei a partire dal prossimo 24 marzo. Il costo del servizio mensile sarà di 6.99 euro, per un totale di 69.99 euro se ci si vuole abbonare per un intero anno. L'annuncio arriva con un video che ha per protagonista Baby Yoda, attorno al quale ruota la prima serie Tv Disney in esclusiva, The Mandolarian. fanpage

