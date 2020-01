Disney + anticipa il suo debutto in Italia, disponibile dal 24 marzo (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Disney+ anticipa il suo debutto in Italia (e non solo), arriverà il 24 marzo e costerà 6.99€ al mese (VIDEO) Qualche mese fa Disney aveva annunciato che il suo servizio streaming per famiglie, Disney+, sarebbe arrivato in Italia (Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera) il 31 marzo. Ma oggi la situazione è cambiata, il servizio streaming infatti sarà disponibile una settimana prima, il 24 marzo 2020. Confermati anche i prezzi degli abbonamenti che erano stati proposti in Olanda, al momento del lancio di novembre. In Italia infatti, Disney+ costerà 6.99€ al mese con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale a un prezzo (mensile) ridotto, al costo di 69.99€ l’anno. Ecco un simpatico VIDEO sul cambio data: Disney+ Il Bambino – In streaming dal 24 marzo Qualcuno da qualche parte ha usato la sua Forza (o premuto qualche bottone) e ... dituttounpop

itomi : Disney+ anticipa la data di lancio in Europa al 24 marzo.€6.99 al mese/€69.99 all’anno - dietnam : 'Disney+ anticipa la data di lancio in Europa. Il servizio di streaming sarà disponibile dal 24 marzo in Italia al… -