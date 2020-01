Disney+ anticipa il lancio dello streaming in Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) È dallo scorso 12 novembre, data in cui la piattaforma Disney+ è stata lanciata negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, che i fan dei marchi della casa di Topolino attendevano con ansia l’arrivo anche da noi di questo nuovo servizio dall’imponente catalogo. L’attesa era destinata a durare ancora qualche mese, visto che il lancio europeo ero fissato ufficialmente per il prossimo 31 marzo. Invece, proprio in queste ore, è arrivata un’ottima notizia: Disney+ sarà lanciato in Italia il 24 marzo 2020. Si anticipa dunque di una settimana lo sbarco dello streaming che vanta produzioni a marchio Disney, Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic. Il nuovo servizio arriverà contestualmente anche in altri Paesi europei: Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera (mentre Belgio, Portogallo e le nazioni scandinave dovranno attendere l’estate). Svelati in maniera ufficiale ... wired

