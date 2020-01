Discarica Monte Carnevale, M5s vota contro Virginia Raggi: la sindaca è senza maggioranza (Di martedì 21 gennaio 2020) I consiglieri del M5s hanno votato contro la decisione della sindaca Virginia Raggi di costruire la Discarica a Monte Carnevale. La deliberà dovrà essere adesso ritirata. fanpage

