DIRETTA/ Trento Virtus Bologna, risultato finale 67-73,: Successo per gli emiliani (Di martedì 21 gennaio 2020) DIRETTA Trento Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live del derby italiano nella Top 16 della Eurocup di basket, oggi 21 gennaio 2020,. ilsussidiario

zazoomnews : LIVE Trento-Virtus Bologna 61-57 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa trascinati da Kelly Craft e Forray… - zazoomnews : LIVE Trento-Virtus Bologna 40-46 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: a metà terzo quarto i padroni di casa alla caccia… - zazoomnews : LIVE Trento-Virtus Bologna 48-54 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: battaglia annunciata nell’ultimo quarto! -… -