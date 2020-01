DIRETTA/ Trento Virtus Bologna, risultato 0-0, video streaming tv: palla a due! (Di martedì 21 gennaio 2020) DIRETTA Trento Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live del derby italiano nella Top 16 della Eurocup di basket, oggi 21 gennaio 2020,. ilsussidiario

1971_mirka : RT @TgrRaiTrentino: Domani in #BuongiornoRegione saremo in diretta dal nuovo canile di #Trento per parlare di adozioni di #cani in difficol… - zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna EuroCup basket 2020 in DIRETTA: tutto pronto alla BLM Group Arena Alessandro Gentile out… - bolognabasket : Eurocup: la diretta di @AquilaBasketTN - @Virtusbo su @radiobolognauno -