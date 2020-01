Dipendente pubblica finge 16 gravidanze in 20 anni: truffa all’Inps da 100.000 euro (Di martedì 21 gennaio 2020) Una donna di 50 anni romana ha truffato l’Inps per 20 anni fingendo 16 gravidanze a rischio. Una maxi truffa portata avanti per anni e che ha portato nelle tasche della donna ben 100.000 euro di soldi pubblici ricevuti indebitamente. A denunciare per primo l’accaduto è stato il quotidiano “Il Messaggero“, che ha spiegato come l’obiettivo della donna era quello di essere pagata senza lavorare. E c’è riuscita fino a quando i Carabinieri a tutela del lavoro non l’hanno sorpresa. Secondo l’indagine condotta finora, la donna aveva architettato un piano perfetto per guadagnare regolarmente il suo stipendio e assegni di maternità senza lavorare e senza averne il diritto: ha simulato nascite e aborti, mesi di gravidanza trascorsi al letto e, finalmente, quattro bimbi. I loro nomi erano regolarmente iscritti all’anagrafe ma non sono di fatto ... tpi

