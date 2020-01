Diana Del Bufalo in Che Dio ci Aiuti 6? Dall’addio di Cristiano Caccamo al ritorno di Monica, le prime anticipazioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Che Dio ci Aiuti 6 si farà, tant'è che circolano già le prime anticipazioni. Tra queste, il ritorno di Diana Del Bufalo si fa sempre più certo. Proprio così: l'amata Monica, uscita di scena dopo la quarta stagione, potrebbe far di nuovo capolino nel convento di Suor Angela.A svelare l'indiscrezione è BubinoBlog, che avrebbe pubblicato per intero la trama di Che Dio ci Aiuti 6. Protagonista è ancora Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, accompagnata dall'immancabile Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza. Tornerà anche Francesca Chillemi e la sua Azzurra, così come Gianmarco Saurino nella parte di Nico. Tra le new entry della sesta stagione troveremo un ragazzo di nome Erasmo e il neurologo Emiliano Cambiase. Ecco la trama, così come riportata sul sito:Erasmo è un ragazzo ferito, non ha mai avuto l’amore di una madre, di una vera famiglia. Fa il duro, quello a cui non ... optimaitalia

