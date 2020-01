Di Maio sempre più solo, Nadia Aprile lascia il Movimento 5 stelle (Di martedì 21 gennaio 2020) "Non posso nascondere che i fatti che mi hanno visto protagonista nell'ultimo periodo mi hanno seriamente scossa. La situazione in cui mi sono trovata e' dipesa esclusivamente da un'inesorabile deriva autoritativa del Movimento e dalla mancata considerazione in cui sono stata tenuta come Parlamentare e come persona". "Dopo aver riflettuto a fondo" e ritenendo "illegittimo ed infondato il procedimento a mio carico ho deciso di non continuare piu' a militare nel Movimento". Lo dichiara in una nota Nadia Aprile, Parlamentare uscente del Gruppo M5S alla Camera. ilfogliettone

