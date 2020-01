Deutsche Bank amplia la rete italiana dei consulenti: entrano 14 nuovi professionisti (Di martedì 21 gennaio 2020) Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 14 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale. L’area Centro si rafforza con 5 ingressi: a Livorno arrivano Alessandro Baldeschi, Leonardo Ristori e Antonio Testa, tutti provenienti da Fideuram, mentre Federico Signani si unisce al team di Roma e Francesco Verdi a quello di Pistoia. La squadra dell’area Sud si amplia invece con l’arrivo di Carlo Fioretti a Napoli (da Ing) e del manager Giacomo Percoco proveniente dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Tre nuovi ingressi per l’area Lombardia che accoglie a Milano Matteo Piavanini (da Creval), Ruggero Bottini e Paolo Gagliardi, questi ultimi da Che Banca!. Nell’area Nord Est arrivano a Mantova Stefano Arienti (da Banca Monte dei Paschi) e a Udine Erjola Lumi. Un ingresso a testa, infine, per le aree Nord ... ildenaro

