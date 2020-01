De Luca apre il tour sannita all’Alberti: spiragli nella sanità per tanti giovani (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziato con l’appuntamento presso l’IIS Alberti il tour sannita di Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione Campania ha partecipato ad un incontro dal titolo “Il difficile rapporto tra giovani e PA“: “un incontro bellissimo – ha dichiarato De Luca – ringrazio i ragazzi ed il dirigente scolastico. L’ente regione tutela la formazione, offre abbonamenti gratuiti e propone il progetto Scuola Viva con l’apertura pomeridiana e serale delle scuole. E’ stato bello confrontarsi sul futuro della democrazia, sulla necessità di recuperare autorità, di ridare alla formazione un ruolo centrale, puntando sulla cultura, sulla specializzazione per competere nel mercato del lavoro mondiale”. De Luca ha, naturalmente, passato in rassegna diversi temi che sono stati e, saranno, focali nel suo ... anteprima24

