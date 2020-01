Dazi, Coldiretti: dopo l’accordo USA-Francia ora rischia l’UE (Di martedì 21 gennaio 2020) “dopo l’accordo trovato dagli Stati Uniti con la Francia sul digital tax adesso va cercata la pace anche con tutta l’Unione Europea contro la quale Trump è pronto ad aumentare i Dazi fino al 100% in valore su una nuova black list allargata dei prodotti che comprende tra l’altro vino, olio e pasta Made in Italy oltre ad alcuni tipi di biscotti e caffè esportati negli Usa per un valore complessivo di circa 3 miliardi“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “l’intesa con Parigi trovata alla vigilia del summit di Davos è destinata ad avere effetti rilevanti anche sull’Unione Europea e sull’Italia che a novembre nel primo mese successivo all’entrata in vigore delle prime misure tariffarie contro l’Unione Europea ha visto crollare le esportazioni agroalimentari Made in Italy negli States del 6,5% con una drastica inversione di tendenza rispetto ai dieci ... meteoweb.eu

gresiiiiii : RT @WineNewsIt: L'#accordo #commerciale tra #Usa e #Cina indebolisce la #Ue e sconvolge il mercato #agroalimentare. L'#allarme di @coldiret… - infoitestero : Dazi, Coldiretti: ora serve una tregua anche con l'Ue - -