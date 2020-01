Davos, Trump contra Greta: «Gli ambientalisti sono profeti di sventura» (Di martedì 21 gennaio 2020) Il presidente Usa: «Il mio rapporto con Xi Jinping non è mai stato migliore, eccetto che lui con la Cina è indietro rispetto agli Stati Uniti. Finalmente la nostra amministrazione ha fatto qualcosa dopo che nessuno aveva fatto nulla lasciando che le cose diventassero sempre peggiori. Questo non è il momento del pessimismo sul clima e si deve stare in guardia da chi vuole spaventarci con il cambiamento climatico: sono profeti di sventura» firenzepost

