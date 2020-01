Davos, scontro Trump-Greta: “La nostra casa sta ancora bruciando, voi alimentate il fuoco”. Il tycoon: “Ambientalisti profeti di sventura” (Di martedì 21 gennaio 2020) Come annunciato, il Forum Economico Mondiale di Davos, che quest’anno ha voluto dedicare più spazio al tema della salvaguardia ambientale, è diventato terreno di scontro tra due visioni opposte in tema di cambiamenti climatici. Da una parte c’è la giovane attivista svedese, Greta Thunberg, che durante un panel ha dichiarato che “nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema caldo. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo. La nostra casa sta ancora bruciando e la vostra inazione sta alimentando le fiamme ora dopo ora”. Dall’altra c’è il presidente americano, Donald Trump, che, intervenuto poche ore dopo, ha detto che “questo non è il momento del pessimismo sul clima”, definendo ... ilfattoquotidiano

Tg3web : Si è aperto il Forum economico mondiale di Davos. In un messaggio papa Francesco invita a mettere al centro delle s… - Alien1it : #Davos, scontro #Trump-#GretaThunberg: “La nostra casa sta ancora bruciando, voi alimentate il fuoco”. Il tycoon: “… - theunderdog61 : RT @FedericoDezzani: Lo scontro Trump-Greta a Davos è surreale, da fumetto. Manca Soros che serve la gazzosa ed il bruco parlante che fuma… -