Davos, per la prima volta i 5 maggiori rischi per l’economia globale sono tutti legati al clima: Forum al via con Trump e Thunberg (Di martedì 21 gennaio 2020) Per la prima volta i cinque maggiori rischi globali appartengono alla stessa categoria: quella dell’ambiente. Mentre nel 2015 solo le condizioni meteorologiche estreme occupavano una delle prime posizioni nella classifica, al fianco dei conflitti mondiali, delle migrazioni involontarie, dei cyberattacchi, i furti di dati e identità o gli attentati terroristici, oggi quelle caselle sono occupate da diverse facce dell’emergenza climatica. A metterle in fila è l’ultimo report “Nature Risk Rising” prodotto dal Forum economico mondiale (Fem) di Davos, giunto alla sua 50esima edizione, in collaborazione con Pwc . Condizioni meteorologiche estreme, fallimento delle azioni per il clima, disastri naturali, perdita di biodiversità e disastri naturali causati dall’uomo: sono questi i cinque principali fattori di rischio globale che minacciano, tra le altre cose, ... ilfattoquotidiano

