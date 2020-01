Davos, Greta Thunberg al Forum economico mondiale: “Ora tutti parlano di clima, ma le emissioni globali continuano” (Di martedì 21 gennaio 2020) Greta Thunberg presente a Davos al Forum economico mondiale: “Grazie alla spinta dei giovani sembra che il clima e l’ambiente ora siano un argomento caldo. Allo stesso tempo, però, non è stato realizzato nulla”. Ha preso il via a Davos, in Svizzera, la 50esima edizione del Forum economico mondiale. Insieme ad altri giovani, Greta Thunberg … L'articolo Davos, Greta Thunberg al Forum economico mondiale: “Ora tutti parlano di clima, ma le emissioni globali continuano” NewNotizie.it. newnotizie

