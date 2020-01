Davos: al via World Economic Forum, ci saranno Trump e Greta (Di martedì 21 gennaio 2020) Sancire un cambiamento epocale di paradigma del capitalismo sia manifatturiero che finanziario. Questo l'ambizioso obiettivo posto, per la sua 50esima edizione, dal World Economic Forum al via domani fino al 24 gennaio a Davos firenzepost

pattychiari65 : RT @Lettera43: Forum di #Davos al via con al centro il tema dei cambiamenti climatici. Attesa per i tre interventi di #GretaThunberg e il c… - FirenzePost : Davos: al via World Economic Forum, ci saranno Trump e Greta - mastrobradipo : RT @ROBZIK: Al via il #WorldEconomicForum di #Davos. Ne parliamo oggi alle 11 a @radio3mondo con @mastrobradipo. -