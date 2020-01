Davos 2020, Trump: “L’America è tornata a vincere, siamo esempio per il mondo” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ha preso il via il World Economic Forum di Davos 2020: Donald Trump e Greta Thunberg discutono sul tema caldo dell’ultimo anno, il clima. Due visioni opposte: una che definisce gli ambientalisti come “profeti della sventura”, l’altra che cerca di mettere in guardia il mondo sui cambiamenti climatici. L’evento inizia con un corto sulle proteste attuate per il clima in tutti i Paesi del mondo. “Sono successe molte cose che nessuno avrebbe potuto prevedere – ha detto Greta -, e questo ha dato il via a un movimento”. Dall’altro lato, però, l’intervento di Trump punta alla liquidazione degli ambientalisti: “Dobbiamo respingere i profeti perenni di sventura e le loro previsioni sull’apocalisse”. Davos 2020, l’intervento di Donald Trump “Grazie alla spinta dei giovani sembra che il clima e ... notizie

