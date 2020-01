Davos 2020, Trump contro gli ambientalisti: «Profeti di sventura». E poi parla del Duomo di Firenze (Di martedì 21 gennaio 2020) «Due anni fa, qui, avevo preannunciato un grande ritorno dell’America. Oggi sono orgoglioso di dire che l’America sta vincendo di nuovo, come mai prima d’ora». Ostenta sicurezza e ottimismo Donald Trump nel suo atteso intervento al Forum Economico Mondiale a Davos, in Svizzera. Mentre a Washington si apre il processo per l’impeachment al Senato, il presidente degli Stati Uniti rivendica quanto fatto dalla sua amministrazione negli ultimi anni, sopratutto in materia economica ed evita di pungolare gli alleati europei e i nuovi amici cinesi. La guerra dei dazi Il primo successo da sbandierare è la tregua raggiunta con la Cina dopo circa due anni di braccio di ferro. «Abbiamo concluso accordi straordinari sul commercio con la Cina da una parte e Messico e Canada dall’altra, i migliori accordi di sempre», dichiara Trump. «Finalmente la nostra ... open.online

CarloStagnaro : [thread] Pochi fortunati possiedono più ricchezze di miliardi di poveracci. Anche quest’anno, @Oxfam diffonde il su… - repubblica : Davos, Greta: 'Tutti parlano di clima ma non è cambiato niente' [aggiornamento delle 09:15] - SalehaMohsin : Cognitive dissonance -