Danneggia un’auto e scappa, incastrata dalle telecamere del Grande Fratello di Paderno (Di martedì 21 gennaio 2020) Ha Danneggiato un’auto in sosta a Paderno Dugnano, non si è fermata per vedere i danni ed è scappata. Ma la fuga è durata neanche 24 ore, grazie all’indagine della polizia locale e alle telecamere del “Grande Fratello” padernese. Così ora sarà l’assicurazione a pagare i danni al malcapitato. Un residente lascia la propria Fiat Fremont in sosta dalle parti di via Gramsci sul confine con Cusano Milanino. Dopo poche ore la ritrova domenica sera con la fiancata Danneggiata sul lato del passeggero: la carrozzeria è piegata e ci sono tracce di vernice bianca strisciata. su Il Notiziario. ilnotiziario

