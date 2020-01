Danilo Toninelli, clamorosa gaffe in Emilia Romagna: non sa il nome del candidato M5s (Di martedì 21 gennaio 2020) Come si fa a non voler bene a Danilo Toninelli? Magari la politica non sarà mai il suo forte, però trasmette grande simpatia, anche per le gaffe clamorose che è in grado di regalare. L'ultima arriva direttamente dall'Emilia Romagna, dove l'ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è impegnato liberoquotidiano

Mov5Stelle : Il lavoro che abbiamo fatto sta dando ottimi risultati! Mai fatte negli ultimi 20 anni così tante gare: significa… - EnricoAncillott : RT @Libero_official: Altra gaffe per Danilo Toninelli: 'Felice di essere qui con te', ma sbaglia il nome del candidato #M5s in #Emilia Roma… - Ivic94757448 : RT @Libero_official: Altra gaffe per Danilo Toninelli: 'Felice di essere qui con te', ma sbaglia il nome del candidato #M5s in #Emilia Roma… -