Damascelli: l’ignoranza volgare di Lega e Figc. Dimenticano Anastasi ma mettono le bandiere a mezz’asta (Di martedì 21 gennaio 2020) Su Il Giornale Tony Damascelli racconta il funerale di Pietro Anastasi, a Verona. Oltre alla famiglia c’erano gli amici di sempre e il popolo di un grande campione. “C’era Capello e c’erano Bettega e Furino, c’era Nedved e c’erano Morini e Gentile, c’era Oriali e c’era Marotta, c’era il popolo di Varese, dentro e fuori la basilica di San Vittore”. C’erano anche dei deLegati di Figc e Lega, scrive, “ignorati”, “con il labaro di repertorio, per farsi riconoscere. Riferiscono che, a Roma e a Coverciano, nelle sedi istituzionali del governo calcistico, siano state esposte bandiere a mezz’asta. Bravi ma lenti, nella loro ignoranza volgare. La gente di football non ha bisogno certo di tali cerimoniali fasulli per ricordare un campione che appartiene appunto a loro, al popolo che segue questo gioco meraviglioso, non certamente a chi è prigioniero della ... ilnapolista

