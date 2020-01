Dall'inizio della legislatura il Movimento 5 Stelle ha perso 23 parlamentari (Di martedì 21 gennaio 2020) In tutto, Dall'inizio legislatura, i gruppi del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato hanno perso 23 parlamentari, a cui si aggiungono 5 eletti che hanno lasciato ancor prima di sedersi tra i banchi dei pentastellati. Oggi altri due deputati hanno detto 'addio': sono Michele Nitti e Nadia Aprile, che lasciano il gruppo M5s alla Camera. Includendo Nitti e Aprile, si può quindi calcolare che - fra espulsioni, dimissioni e defezioni per passare al gruppo Misto o ad altre forze politiche - dei 227 deputati conquistati alle elezioni del 4 marzo 2018, ne sono rimasti 208. A guardare i nomi si va dal velista sardo Andrea Mura che, 'accusato' di troppe assenze, si è dimesso da parlamentare, a Matteo Dall'Osso approdato in Forza Italia, e a Sara Cunial, Veronica Giannone, Gloria Vizzini ora nel Misto, e ancora Davide Galantino arrivato in FdI, fino alle fuoriuscite più recenti ... agi

Atalanta_BC : ?? Così in campo dall’inizio! ?? Team news here! #AtalantaSpal #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Agenzia_Ansa : Scontri in #Libano, quasi 400 feriti a Beirut. Ieri la giornata più violenta dall'inizio delle contestazioni contro… - vincenznocoanci : @FedeAngeli Si io so bene la tus storia Ho letto il tuo libro A MANO DISARMATOA e l'omonimo film con la Gerini Io s… -