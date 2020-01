Da Pomeriggio 5 le foto di Luigi Favoloso pubblicate su Chi: si nasconde in Svizzera (Di martedì 21 gennaio 2020) Il ritrovato sodalizio tra Alfonso Signorini e Barbara d’Urso, che dopo anni hanno fatto pace, ha portato il programma a poter lanciare le anteprime della rivista Chi. Ed è successo anche oggi: nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 21 gennaio 2020 infatti, Barbara d’Urso ha mostrato le foto che saranno pubblicate questa settimana sulla rivista Chi. Le prime immagini di Luigi Favoloso che pare si stia nascondendo in Svizzera sin dal primo giorno dopo la sua scomparsa ( che lo ricordiamo risalirebbe al 29 dicembre 2019). Barbara d’Urso annuncia: “Abbiamo le foto di Luigi Favoloso, saranno pubblicate sulla rivista Chi, pare che Luigi sia molto dimagrito, come vedrete nelle foto”. E nel servizio vengono mostrate appunto le foto di Luigi con un piumino verde, mentre si troverebbe appunto in Svizzera. “Queste sono le prime immagini, ricordiamo che è ... ultimenotizieflash

MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: FOTO - Pomeriggio intenso in sede, è arrivato l'agente Tinti: si parla di Bastoni e Darmian - Unf_Tweet : Da #Pomeriggio5 le foto di Luigi Favoloso pubblicate su Chi: si nasconde in Svizzera - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: FOTO - Pomeriggio intenso in sede, è arrivato l'agente Tinti: si parla di Bastoni e Darmian -