Cristina Plevani spiega la sua strana reazione a Live – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Cristina Plevani ha deciso di dire la sua su Instagram dove, tra le altre cose, ha spiegato il perché della sua “fuga” dallo studio di Live – Non è la d’Urso. Cristina Plevani, in questi giorni è stata al centro del gossip per via dei suoi interventi su Salvo Veneziano e sulla sua recente eliminazione … L'articolo Cristina Plevani spiega la sua strana reazione a Live – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

zazoomnews : La D’urso ricorda Taricone Cristina Plevani lascia lo studio commossa - #D’urso #ricorda #Taricone #Cristina… - zazoomblog : La D’urso ricorda Taricone Cristina Plevani lascia lo studio commossa - #D’urso #ricorda #Taricone #Cristina - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Cristina Plevani e gli attacchi a Salvo Veneziano: «La mia riflessione sulla vicenda» -