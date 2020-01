Crescono gli emolumenti per ministri, sottosegretari e collaboratori. Il personale di Palazzo Chigi quest’anno costerà 114,6 milioni. Oltre 5 milioni andranno alle manutenzioni di immobili, piante e giardini (Di martedì 21 gennaio 2020) C’è un dato incontrovertibile che emerge dal bilancio di previsione 2020 di Palazzo Chigi: al di là dei meriti per l’aumento significativo di voci di spesa importanti per il Paese come quella del dipartimento della Protezione civile, ad aumentare sono anche i fondi destinati agli emolumenti di ministri, sottosegretari e collaboratori. Le “retribuzioni corrisposte per legge al presidente del Consiglio dei ministri, agli eventuali vice presidenti, ai ministri senza portafoglio e ai sottosegretari di Stato al netto dell’Irap” passa da 427mila euro a 920mila. Più che duplicata, in poche parole. Non solo. Ad aumentare è anche un’altra voce di spesa: “Trattamento economico fondamentale del personale non proveniente da pubbliche amministrazioni, degli uffici di diretta collaborazione dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato”: si passa, in questo caso, da 2,7 milioni a 3,2, ... lanotiziagiornale

