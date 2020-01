Council of Dads: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 21 gennaio 2020) Council of Dads: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Il 10 Marzo 2020 debutta sul canale televisivo americano NBC una nuova serie tv di genere drammatico: stiamo parlando di Council Of Dads. Lo show si ispira al romanzo autobiografico di Bruce Feiler e il numero totale di puntate che comporranno il primo ciclo di episodi sarà all’incirca di 10. Il family drama è già stato paragonato allo show di successo “This is us” e ci si aspetta che possa raggiungere (se non superare) la medesima popolarità. Un confronto che è stato ben accolto dalla crew di Council of Dads, al punto da lasciare una dichiarazione in proposito; ecco le parole ufficiali di Joan Rater, creatore dello show insieme a Tony Phelan: “Siamo molto fortunati di poter raccontare queste storie grazie a show come This is Us. Questo tipo di narrazioni troveranno sempre il favore della ... termometropolitico

