Cosenza, accoltella il padre dopo furiosa lite: è grave (Di martedì 21 gennaio 2020) Cosenza, accoltella il padre dopo furiosa lite: l'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civile in gravi condizioni. A Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, una lite familiare tra padre e figlio si è trasformata nel giro di pochi minuti in una vera e propria tragedia. Lo riferisce in queste ore il sito dell"Ansa', secondo cui …

