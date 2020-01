Cosa è successo alle sedi scout vandalizzate in Sicilia: il ruolo della criminalità organizzata – L’intervista (Di martedì 21 gennaio 2020) Mineo, Marsala e poi Ramacca. In pochi mesi sono già tre le sedi di gruppi scout in Sicilia che sono state attaccate. L’ultima è Ramacca. Qui, al ritorno delle vacanze di Natale, i ragazzi e i capi del gruppo scout hanno trovato la sede devastata: i serramenti rubati, la cisterna rotta e altri danni alla struttura. Nessuna rivendicazione, ma i sospetti guardano tutti verso lo stesso punto. Questi episodi sono solo l’ultimo capitolo di una scia di atti vandalici che hanno coinvolto molte sedi del Sud, soprattutto quelle che si trovano in beni confiscati alla criminalità organizzata. La presidente Agesci: «Nessun gruppo ha mai chiuso dopo le minacce, anzi» Barbara Battilana è, insieme a Vincezo Piccolo, presidente del Comitato nazionale Agesci, l’Associazione guide e scout cattolici italiani che raccoglie la maggior parte degli scout della Penisola. Cosa ... open.online

